التربية تعقد اِجتماعاً موسّعاً لمناقشة الاِستعدادات لاٍمتحانات الشهادات العامّة

عقد صباح اليوم الثلاثاء، “اِجتماعاً موسّعاً ضمّ وكيل الوزارة للشؤون التّربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ووكيل الدّيوان وشؤون المؤسّسات ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، ومُديري إداراتَي التّعليم الأساسي والتّعليم الدّيني، ومُدير المركز الوطني للامتحانات عَبر الاِتّصال الهاتفي”.

وناقشَ الاِجتماع، “اِستعدادات الوزارة للامتحانات النّهائية للشهادات العامّة، وتهيئة الظروف المناسبة لها، بما يخدم العملية التّعليمية”.

في السياق، التقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، “مراقبي التّربية والتّعليم ببلديات الأصابعة، الزنتان، جادو، ومُدير مكتب التّخطيط بمراقبة التّربية والتّعليم “الأصابعة”.

وناقش اللقاء “سير اِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، وملف الإفراجات المالية، بالإضافة إلى عددٍ من الإجراءات الإدارية والمالية المُتعلّقة بالمراقبات”.

إلى ذلك، تابع مُدير المركز العام للتّدريب وتطوير التّعليم الدّكتور “محمد غومة”، ومُدير الإدارة الدّكتور “علي عثمان” “فعاليات اليوم الثاني للدّورة التّدريبية الأولى لِمُجهّزي الأغدية بمرحلة رياض الأطفال، التي تُنظمها إدارة رياض الأطفال بالتّعاون مع المركز العام للتّدريب وتطوير التّعليم”.

وتُركّز الدّورة التي تُقام على مدار خمسة أيام، وتستهدف في مرحلتها الأولى مربّيات رياض الأطفال ببلديات طرابلس الكُبرى، “على دور مربّيات رياض الأطفال في تنمية العادات الصّحية، والثقافة الغذائية في مرحلة رياض الأطفال، والوجبة الغِذائية الكامِلة”.