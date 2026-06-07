التربية تعلن أرقام امتحانات «التعليم الأساسي» للعام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، استنادا إلى إحصائية صادرة عن المركز الوطني للامتحانات، عن المؤشرات الرقمية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، والتي تكشف حجم المنظومة الامتحانية من حيث أعداد التلاميذ والقاعات والكوادر المشرفة والمساندة في داخل ليبيا وخارجها.

وتوضح البيانات الرسمية أن عدد التلاميذ المتقدمين للامتحانات داخل ليبيا بلغ 211,884 تلميذا وتلميذة، في حين وصل عدد التلاميذ بالخارج إلى 642 تلميذا وتلميذة، ضمن شبكة امتحانية ممتدة إلى 34 دولة.

وفي جانب البنية التشغيلية، بلغ عدد اللجان الامتحانية 1,509 لجنة، موزعة على 14,817 قاعة امتحان، بما يعكس حجم التنظيم الإداري واللوجستي المعتمد خلال هذه المرحلة التعليمية.

كما شملت الإحصائية بيانات المتابعة والإشراف، حيث بلغ عدد الملاحظين 29,834 ملاحظا، إلى جانب 1,509 رئيس لجنة، و134 مراقبة تربية وتعليم، ضمن منظومة إشرافية واسعة لضمان سير الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالكادر المساند، أشارت البيانات إلى مشاركة 4,404 مراقبين، و1,509 مفتشين تربويين، إضافة إلى 668 معلما للفئات الخاصة، و1,509 مسعفين، بما يعكس حضور عناصر دعم تربوي وصحي داخل مراكز الامتحانات.