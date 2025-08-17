التربية تعلن أسماء الطلبة الأوائل في شهادة «التعليم الثانوي»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية كشفًا رسميًا بأسماء الطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للأعوام الدراسية 2024–2025م، في أقسامها العلمي، الأدبي، والديني.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتكريم المتفوقين الأكاديميين وتعزيز روح التميّز والتحفيز بين الطلبة.

وتُعد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا من أهم المحطات التعليمية، حيث تحدد مستقبل الطلبة في التعليم العالي، وتُعلن عادة في أغسطس من كل عام بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق من قِبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

أسماء الطلبة الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2024-2025م . #ليبيا #وِزارَة_التّربية_والتّعليم #حُكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في السبت، ١٦ أغسطس ٢٠٢٥