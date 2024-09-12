التربية تعلن استعدادها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “عن استعدادها لاستقبال أكثر من 2 مليون و300 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد 2024-2025 فور انقضاء عطلة المولد النبوي الشريف، وعيد الشهيد”.

وجددت الوزارة، “منح السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في البلديات المتضرّرة من التقلبات الجوية بتأجيل موعد انطلاق الدّراسة، حتى جاهزية المؤسسات التعليمية وإخلائها من النازحين، وأيّ فرق عاملة خلال الأزمة بالتنسيق مع المجالس البلدية، والجهات الشاغلة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال أبنائنا التلاميذ والطلاب”.