التربية تعلن انتهاء الاِمتحانات النّصفية لـ«سنوات النّقل»

اُختُتِمتْ صباح اليوم الخميس، “الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024 – 2025م بجميع المؤسّسات التّعليمية في كامِل التُّراب الليبي”.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “ستبدأ الأسبوع المُقبل فعاليات أسبوع النٌشاط المدرسي، بعد أن تمّ ترحِيله إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم، فيما سيكون الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك عُطلة في جميع المؤسّسات التّعليمية، على أن تُستأنف الدّراسة عقب اِنقضاء عُطلة عيد الفطر المبارك، فيما ستبدأ اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة في السادس من أبريل القادم، وفقاً لقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 بشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات للعام الدّراسي 2024 – 2025م”.