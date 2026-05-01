التربية تعلن انتهاء العام الدراسي لطلاب «الصفوف الأولى»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، انتهاء العام الدراسي 2025 – 2026 لتلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث من مرحلة التعليم الأساسي في مختلف أنحاء البلاد، على أن تبدأ إجازتهم الصيفية اعتبارًا من الخميس 30 أبريل 2026.

وجاء ذلك وفقًا لمواعيد الدراسة والامتحانات المعتمدة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 1077 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم التقويم الدراسي للعام الحالي.

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها للمعلمين والكادر التربوي على ما بذلوه من جهود خلال العام الدراسي، مؤكدة أهمية الدور الذي قاموا به في متابعة العملية التعليمية ودعم التلاميذ.

كما هنأت التلاميذ وأولياء أمورهم على ما تحقق من تقدم خلال العام الدراسي، داعية الأسر إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على القراءة والتعلم وتنمية المواهب.

وأوضحت الوزارة أن انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون في 20 سبتمبر 2026، متمنية لجميع الطلاب وأسرهم عطلة صيفية آمنة ومثمرة.

ويأتي الإعلان ضمن الجدول السنوي المعتمد للتقويم الدراسي، الذي ينظم مواعيد الدراسة والإجازات في مراحل التعليم الأساسي، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية وتوزيع الفترات الدراسية بشكل متوازن.

وتحرص الجهات التعليمية على التنسيق المسبق مع المدارس في مختلف المناطق لضمان سير الامتحانات النهائية وإنهاء العام الدراسي وفق الخطة المعتمدة.