التربية تعلن انطلاق البطولة الوطنية لـ«الأولمبياد الليبي للمعلوماتية» في صبراتة

أعلنت وزارة التربية والتعليم إقامة البطولة الوطنية للأولمبياد الليبي للمعلوماتية يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم – فرع الغربية في مدينة صبراتة، ضمن جهودها لدعم بناء جيل رقمي متمكن وتعزيز قدرات الطلاب في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وتنطلق منافسات البطولة عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتنافس نخبة من التلاميذ والطلاب الموهوبين في مجالي البرمجة وعلوم الحاسوب، بينما يقام حفل تكريم الفائزين عند الساعة الخامسة مساءً، احتفاءً بتميزهم وتشجيعًا لروح المنافسة والابتكار.

ويخوض المشاركون المرحلة النهائية من الأولمبياد بالشراكة مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بعد نجاحهم في اجتياز مراحل التصفيات التي نُظمت على مستوى مراقبات التربية والتعليم في مختلف مناطق البلاد، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة الوطنية واكتشاف مواهب واعدة في قطاع التكنولوجيا.

ويشهد قطاع التعليم في ليبيا توجهًا متزايدًا نحو دعم المجالات الرقمية وتحديث أدوات التعليم بما يتوافق مع متطلبات العصر. وتمثل الأولمبيادات العلمية المتخصصة إحدى أهم المنصات لاكتشاف الكفاءات الشابة، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والمهارات الرقمية.