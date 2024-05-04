التربية تعلن انطلاق امتحانات الفصل الثاني يوم غد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، بدء الاِمتحانات النّهائية للفصل الدِّراسي الثاني للصفوفِ السادس والسابع والثامن من التعليم الأساسي، والأول والثاني الثانوي يوم غدا الاحد.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة أن (875975) تلميذا وطالبا سيتقدمون للامتحانات النهائية للفصل الدراسي 2023 – 2024.

واعربت الوزارة عن أمْنياتِها بالتوفيقِ والنّجاح للتلامِيذ والطلاب، وشكرها لأولياء الامور على جهودهم وحرصهم ومثابرتهم في تشجيع ابناءهم طيلة فثرة إجراء الامتحانات .

وثمنت الوزارة جهود الأسرة التعليمية، لما بذلوه من جهود قيمة وحرص على ضمان سير العملية التعليمية والتقييد بمواعيد الدارسة حسب قرار الوزير.