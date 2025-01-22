التربية تعلن انطلاق «حملة التحصين المدرسية» للعام الدراسي

أعلنت وزارة التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن انطلاق حملة التحصين المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، بالتعاون بين الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وتهدف الحملة إلى “حماية الطلاب من الأمراض المعدية القابلة للوقاية من خلال التطعيمات، وتشمل تطعيم طلاب الصف الأول ابتدائي، والصف السابع، والصف التاسع بالطعوم الاعتيادية، إضافة إلى طعم الورم الحليمي البشري للفتيات (HPV) والطعم الثلاثي البكتيري (Tdap)، كما تشمل التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لجميع الطلاب من الروضة وحتى الصف التاسع”.

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