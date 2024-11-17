التربية تعلن بدء اِستخدام المكتبة الرّقمية الخاصة بِمبادرة تحدِّي القِراءة

أعلنت وزارة التربية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، “عن بدء اِستخدام المكتبة الرّقمية الخاصة بِمبادرة تحدِّي القِراءة العَربي، وذلك بهدف مساعدة الطلبة للوصول لأكبر عددٍ من الكتب، وتشجيع جميع الطلبة المشاركين في التّحدِّي على تعزيز مهارة القِراءة، وتسهيل عملية الوصول للكتاب الرّقمي عبر المكتبة الرّقمية”.

وقالت الوزارة: “حالياً المكتبة متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني الرّسمي كما يُوجد تطبيق على Google store و Apple Store حتى يسهل الوصول إليه لأكبر عدد ممكن من الطلاب في الدّول المشاركة، كما تمّ تحديد عدد مُحدّد من الطلبة الذين يُمكنهم الاِستفادة من المكتبة الإلكترونية من كل دولة، سيتم إضافة الطلبة بالتنسيق مع مُشرف تحدِّي القِراءة الخاص بالطلبة بالمدرسة”.

وأضافت: “على الطلبة الرّاغبين بالاِستفادة من المكتبة التواصل مع مشرفي المدرسة لِتسجيلهم، علماً بأنه تم فتح المجال لِتسجيل عدد 10 طلبة لكل مشرف، والمشرفين المستهدفين هم المشرفين المشاركين فى الدّورة الثامنة”.

وقالت: “على المشرفين المهتمِّين التّسجيل فى النّموذج المرفقhttps://forms.office.com/r/pS8f7XP1zj.