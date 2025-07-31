التربية تعلن قوائم التلاميذ الأوائل في شهادة إتمام التعليم الأساسي والديني

أصدرت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية قوائم بأسماء التلاميذ الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والديني للعام الدراسي 2024-2025م.

وتأتي هذه القوائم تقديراً لتفوق الطلاب وتميزهم الأكاديمي، وتعكس جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية وتعزيز مستويات الأداء الدراسي في مختلف المناطق الليبية.

وتسعى الوزارة إلى تشجيع الطلاب وتحفيزهم على المزيد من التفوق والنجاح خلال مراحل التعليم القادمة.

قوائم بأسماء التلاميذ الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي والدّيني، للعام الدِّراسي 2024-2025م. #ليبيا #وِزارَة_التّربية_والتّعليم #حُكومة_الوحدة_الوطنية. تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الخميس، ٣١ يوليو ٢٠٢٥