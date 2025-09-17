التربية تعلن موعد نتيجة «الدور الثاني» وتناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ترأس وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الخامس لمديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، بحضور وكيلي الوزارة، د. مسعودة الأسود لشؤون التربوية، ود. محسن الكبير لشؤون المراقبات.

وفي مستهل الاجتماع، أعلن الوزير أن نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الأقسام: العلمي، الأدبي، والديني) للعام الدراسي 2024 – 2025م، سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، عند الساعة الثانية ظهرًا.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026م، بما في ذلك خطة توزيع الكتاب المدرسي، وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، إلى جانب جاهزية عدد من مدارس المستقبل ضمن خطة “عودة الحياة” التي نفذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وتطرّق الاجتماع إلى ملف العجز القائم في بعض التخصصات التدريسية، وبحث آلية معالجته بالتنسيق مع الإدارات المختصة، إضافة إلى مناقشة جاهزية مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي لبدء زياراتها الميدانية مع انطلاق الدراسة رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، الأحد 21 سبتمبر 2025م.

وزير التربية والتعليم يبحث مع الملحق الثقافي الأمريكي سبل تعزيز التعاون العلمي وتطوير قطاع التعليم في ليبيا





التقى وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد، صباح اليوم بمكتبه، بالملحق الثقافي في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، السيد ويليام زيمان، وذلك لبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيز التبادل العلمي بين البلدين.

وحضر اللقاء كل من وكيل الوزارة للشؤون التربوية، د. مسعودة الأسود، ومدير مكتب التعاون الدولي، الأستاذ عبدالقادر أبوشناف.

وتناول الاجتماع سبل تطوير قطاع التعليم في ليبيا، من خلال دعم برامج تدريب المعلمين، ورفع كفاءة مدرسي اللغة الإنجليزية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأمريكية ومنظمة أميديست، لا سيما في مجال الشهادات المعتمدة وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية.

كما تم التطرق إلى ملفات تطوير رياض الأطفال، ودمج الفئات الخاصة في التعليم، إلى جانب دعم مصلحة التفتيش التربوي لضمان جودة العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تحديد الأولويات المشتركة، والانطلاق في تنفيذ البرامج والمبادرات في أقرب وقت.

مراقب تعليم طبرق يزور المركز الوطني للامتحانات ويبحث سبل تعزيز التعاون

أجرى مراقب التربية والتعليم ببلدية طبرق، فتحي بونجوى، زيارة رسمية إلى المركز الوطني للامتحانات، حيث التقى بمدير المركز، الأستاذ أحمد مسعود، لبحث عدد من الملفات ذات العلاقة بالعملية الامتحانية.

وحضر اللقاء مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالمركز، الأستاذ رضا النعاس، حيث ثمّن المراقب الجهود المبذولة من قبل المركز في معالجة الإشكاليات الفنية المرتبطة بمنظومة الامتحانات، ومواصلة تحسين أدائها بما يخدم استقرار وجودة سير الامتحانات في كافة البلديات.

كما ناقش الجانبان عدداً من الاستفسارات الفنية والملفات المتعلقة بعمل مراقبات التعليم، والتنسيق المشترك لمعالجة التحديات وتطوير آليات المتابعة والرقابة على سير الامتحانات.