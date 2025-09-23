التربية تعلن نتائج التعليم الأساسي والثانوي للدور الثاني داخل وخارج ليبيا

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد مسعود، ظهر اليوم الثلاثاء، نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالداخل، بجميع أقسامها (العلمي، الأدبي، والديني)، إضافة إلى نتائج شهادتَي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج.

وأوضح مسعود أن نسبة النجاح العامة في الدور الثاني للتعليم الثانوي بالداخل بلغت 82.73%، حيث سجل القسم العلمي أعلى نسبة نجاح بـ 89.07%، تلاه القسم الديني بنسبة 75.15%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 61.99%.

وفيما يتعلق بالمدارس الليبية بالخارج، فقد بلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 73.65%، بينما سجلت شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي نسبة نجاح بلغت 85.25%.

وقد عبّرت وزارة التربية والتعليم عن تهانيها القلبية للطلاب الناجحين، متمنية لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الدراسية، كما دعت الطلاب الذين لم يُوفقوا إلى بذل مزيد من الجهد والمثابرة في قادم الاستحقاقات.

وأشارت الوزارة إلى أن النتائج متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للامتحانات، عبر الرابط التالي:

🔗 https://finalresults.nec.gov.ly/