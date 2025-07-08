نسبة النجاح تتجاوز 65%.. التربية تعلن نتائج شهادة التعليم الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 65.59%.

وصرّح مدير المركز الوطني للامتحانات، الأستاذ أحمد مسعود، بأن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول لشهادة التعليم الأساسي بلغ 221,871 تلميذاً وتلميذة، نجح منهم 145,529، وتحصل 39,610 منهم على تقدير ممتاز، و59,729 على تقدير جيد جداً، و39,932 على تقدير جيد، و6,268 على تقدير مقبول، في حين بلغ عدد التلاميذ الذين لديهم دور ثان 76,342.

كما أوضح الأستاذ مسعود أن عدد المتقدمين لامتحانات التعليم الأساسي الديني بلغ 177 تلميذاً وتلميذة، نجح منهم 104، حيث نال 23 تقدير ممتاز، و43 تقدير جيد جداً، و38 تقدير جيد، بينما بلغ عدد من لديهم دور ثان 73 تلميذاً وتلميذة.

وفيما يتعلق بشهادة التعليم الأساسي لفئة الصم وضعاف السمع، تقدم للامتحانات 47 تلميذاً وتلميذة، نجح منهم 33، تحصل 19 منهم على تقدير ممتاز، و13 على تقدير جيد جداً، و1 على تقدير جيد، بينما بلغ عدد من لديهم دور ثان 14 تلميذاً وتلميذة.

وبهذه المناسبة، تقدّمت وزارة التربية والتعليم بالتهنئة للناجحين، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية، كما دعت التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الدور إلى مضاعفة الجهد والاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني.

وأثنت الوزارة على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المركزية بالمراقبات، ولجان الإشراف على الامتحانات، وكافة العاملين في قطاع التعليم، من معلمين، ومديري مدارس، ومفتشين تربويين، وإداريين، إضافة إلى فرق العمل بالمراكز والمصالح التابعة للوزارة.

بدوره، أكد المركز الوطني للامتحانات أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم القيد إلى الرقم 11111، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التالي:

https://finalresults.nec.gov.ly

كما يمكن التحقق من النتائج أيضًا عبر موقع الوزارة: moe.gov.ly

ودعت الوزارة جميع الطلاب إلى التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان الحصول على النتيجة بشكل دقيق وسريع.