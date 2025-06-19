وزارة التربية تعيد إصدار جداول امتحانات الشهادات للطلاب في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية إعادة نشر جداول امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2024-2025م / 1445-1446هـ.

وجاء في الإعلان الرسمي أن إعادة النشر تهدف إلى تمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على الجداول المحدثة وضمان التنظيم الأمثل لعملية الامتحانات في المدارس الليبية بالخارج.

وتشمل الجداول جميع المواد الدراسية المطلوبة، مع التأكيد على التزام الوزارة بتوفير كافة الدعم لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق العدالة في التقييم.

وتدعو الوزارة جميع الطلاب إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية والالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي أي تعثر في أداء الامتحانات.