التربية تفتتح مدرسة «المستقبل» في الحرابة

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير، مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي والثانوي التابعة لمراقبة التربية والتعليم بالحرابة، بحضور عدد من مديري المصالح والمراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة.

وشهد الافتتاح مشاركة عميد بلدية الحرابة علي حريز ومراقب التربية والتعليم بالبلدية دليل ضو، إلى جانب عدد من عمداء البلديات المجاورة ومراقبي التربية والتعليم، في خطوة تعكس التزام الوزارة بدعم العملية التعليمية على المستوى المحلي وتطوير البنية التحتية للمدارس.

وتضم المدرسة 24 فصلاً دراسيًا، و5 مكاتب إدارية، و3 معامل علمية، إضافة إلى مكتبة، ومسرح، ومصلى، وموقف سيارات، وملاعب رياضية، وقاعة اجتماعات، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 طالب، لتوفر بيئة تعليمية متكاملة تستجيب لمتطلبات التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة تندرج ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة إعادة الحياة للمرافق العامة، ويشرف على تنفيذه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بهدف تعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير مرافق حديثة تواكب التطورات في العملية التعليمية.

وعلى هامش الافتتاح، نُظمت احتفالية لتكريم عدد من المفتشين التربويين المتقاعدين، تقديرًا لجهودهم ودورهم في خدمة قطاع التعليم على مدى سنوات عملهم، ما يعكس الاهتمام بالكوادر التعليمية وإسهاماتها في تطوير العملية التعليمية.