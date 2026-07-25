ليبيا تنشئ «قاعدة وطنية» للخبراء.. فتح التسجيل أمام الأكاديميين والمتخصصين

أعلنت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، فتح باب التسجيل أمام الخبراء والمتخصصين للانضمام إلى قاعدة بيانات وطنية تضم الكفاءات العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

وقالت اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وبناء قاعدة معلومات تساعد على الاستفادة من الخبرات الوطنية وفق معايير موضوعية.

وأوضحت اللجنة أن قاعدة البيانات الجديدة تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة أمام الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين، بما يدعم أعمال اللجان والبرامج والمبادرات المرتبطة بقطاعات التربية والثقافة والعلوم، ويسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي.

ودعت اللجنة أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية إلى التسجيل عبر النموذج الإلكتروني المخصص، للمشاركة بخبراتهم في دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز حضور ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة أن المبادرة تأتي ضمن توجهها لحصر الكفاءات الوطنية والاستفادة منها في تنفيذ البرامج والمشاريع المحلية والدولية، بما يعزز دور الخبرات الليبية في مختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتربية والثقافة والعلوم.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة وطنية مرجعية للكفاءات، تساعد على اختيار الخبرات المناسبة للمشاركة في المبادرات والبرامج المتخصصة، ودعم مسار تطوير القطاعات التعليمية والثقافية والعلمية في ليبيا.

للتسجيل، يرجى تعبئة النموذج الإلكتروني من هنا.



