«التربية» تفوض بلدية الأصابعة بتحديد موعد الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مَنح السلطة التّقديرية لِمراقب التّربية والتّعليم ببلدية الأصابعة، لِتحديد مواعِيد إجراء الاِمتحانات النّصفية، نظراً للظروف التي تمر بها البلدية حالياً.

وكانت شهدت بلدية الأصابعة، اندلاع نيران، استمرت نحو ستة أيام، أدت لتضرر عدد المنازل التي تعرضت للنيران تجاوز 30 مسكنا، كما سجلت حالات اختناق وإصابات، فضلا عن احتراق بعض البيوت للمرة الثالثة على التوالي.

كما امتدت الحرائق إلى عدة أحياء في المدينة، وفي بعض الأوقات اندلعت النيران في أكثر من منزل بشكل متزامن، ما زاد من حالة الهلع بين السكان.