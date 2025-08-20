التربية تكثّف اجتماعاتها لمتابعة الملفات الإدارية والتربوية في البلديات

كثّفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاتها، لمتابعة الملفات الإدارية والتربوية في مختلف المناطق، حيث التقت وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود بمراقب التربية والتعليم في بلدية درج الأستاذ أحمد قريعة، وبحث اللقاء عدداً من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمراقبة، إلى جانب ملف العجز النوعي في بعض التخصصات الدراسية.

وفي سياق متصل، اجتمع وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير بمكتبه مع مراقبي التربية والتعليم في بلديات طرابلس المركز ونسمة وتينيناي، حيث جرى استعراض التقارير السنوية والنشاطات التعليمية، إضافة إلى تسليم التقرير السنوي الخاص بعمل المراقبات في البلديات المذكورة.

كما عقدت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير اجتماعًا حضره النقيب العام للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في ليبيا منصور ضو وعدد من الخبراء، خُصص لمناقشة آليات عمل الأخصائيين الاجتماعيين في البيئة المدرسية، ودورهم في دعم العملية التربوية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.