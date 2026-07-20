التربية تكرّم أبطال الموسم العاشر من «تحدي القراءة العربي»

شهد مسرح كلية العلوم بجامعة طرابلس، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، الحفل الختامي للموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا، بحضور وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد عبدالسلام القريو، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ورئيس جامعة طرابلس، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، إلى جانب مسؤولي الوزارة ومنسقي المبادرة والطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

واستعرض الحفل الإحصائيات الرسمية للنسخة العاشرة من المبادرة، التي شهدت مشاركة واسعة بلغت 43 ألفًا و613 طالبًا وطالبة، يمثلون 710 مدارس من مختلف المراقبات التعليمية في ليبيا، بإشراف 721 مشرفًا ومشرفة، وذلك بعد استكمال مراحل التصفيات على مستوى المدارس والمراقبات التعليمية وصولًا إلى المرحلة النهائية على مستوى الدولة.

وأعلنت لجنة التحكيم الدولية النتائج النهائية للمسابقة، حيث توجت الطالبة ياسمين عبدالحميد أوحيدة من مدرسة الحسن بن الهيثم التابعة لمراقبة التربية والتعليم صبراتة، المنطقة التعليمية الغربية (ب)، بلقب بطلة مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى ليبيا للموسم العاشر.

كما حصلت الطالبة رواسي رمضان بلقاسم من مدرسة الثورة العربية التابعة لمراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة، المنطقة التعليمية الغربية (أ)، على لقب بطلة تحدي القراءة العربي عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشمل الحفل تكريم عدد من المشاركين والجهات الداعمة، حيث حصلت الأستاذة عواطف علي الشهيبي من مراقبة التربية والتعليم بنغازي، المنطقة التعليمية الشرقية (أ)، على لقب المشرف المتميز، فيما نالت مراقبة التربية والتعليم سرت لقب المراقبة التعليمية المتميزة على مستوى ليبيا تقديرًا لجهودها في تنظيم ومتابعة مشاركة المدارس التابعة لها.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالسلام القريو، خلال كلمته في الحفل، التزام الوزارة بتوفير التسهيلات والبيئة التعليمية المناسبة لدعم مشاركة الطلبة في المبادرات والبرامج التعليمية، بما يساهم في تنمية قدراتهم المعرفية وتعزيز الاهتمام باللغة العربية ودعم حضور ليبيا في المحافل الدولية.

وتعد مبادرة تحدي القراءة العربي من أبرز المبادرات التعليمية الهادفة إلى تشجيع الطلاب على القراءة وتنمية مهارات الفهم والتحليل والمعرفة، من خلال مسابقات سنوية تجمع الطلبة من مختلف الدول العربية.