التربية تكشف مواعيد امتحانات «التعليم الأساسي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عبر المركز الوطني للامتحانات، اعتماد جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتعليم الديني والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2025 ـ 2026، في خطوة تستعد من خلالها المؤسسات التعليمية لانطلاق الامتحانات النهائية بمختلف أنحاء البلاد.

ووفق الجداول الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات بتاريخ 13 مايو 2026، تنطلق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادة اللغة الإنجليزية، وتستمر حتى يوم 21 يونيو بمادة التاريخ.

ويتضمن جدول التعليم الأساسي مواد اللغة الإنجليزية والحاسوب واللغة الأمازيغية والكتابة والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات والقراءة والنصوص والنحو والصرف والجغرافيا والتاريخ، حيث تُجرى بعض المواد داخل المدارس تحت إشراف معلمي المواد، بينما تُعتمد الامتحانات الموحدة لبقية المواد وفق البرنامج المحدد من الوزارة.

كما أعلن المركز الوطني للامتحانات جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني، والتي تبدأ يوم 7 يونيو بمادة القرآن الكريم وتنتهي يوم 21 يونيو بمادتي الحديث الشريف والمطالعة والنصوص.

ويشمل جدول التعليم الديني مواد القرآن الكريم والسيرة النبوية والحاسوب واللغة الإنجليزية والتعبير والنحو والصرف والإملاء والرياضيات والعقيدة وتهذيب السلوك والتاريخ والفقه والعلوم والتفسير والجغرافيا والحديث الشريف والمطالعة والنصوص.

وأكدت الوزارة أن امتحان القرآن الكريم التحريري والشفهي سيُجرى في اليوم نفسه، ضمن الترتيبات المعتمدة لطلاب التعليم الديني.

وفي السياق ذاته، اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لفئة الصم وضعاف السمع، والتي تبدأ يوم 7 يونيو بمادة لغة الإشارة وتختتم يوم 21 يونيو بمادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا.

ويتضمن الجدول مواد لغة الإشارة والإملاء والتعبير والخط والحاسب الآلي والقراءة والنحو والتربية الإسلامية والعلوم والتاريخ والتقنية والرياضيات والرسم الصناعي واللغة الإنجليزية والجغرافيا.

وتتخلل الامتحانات في جميع المسارات فترة راحة يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وفق الجداول الرسمية المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.

وحملت المستندات الرسمية توقيع مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق موسم الامتحانات بمختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتنظيم العملية الامتحانية وضمان سيرها وفق الضوابط المعتمدة، بما يهيئ الأجواء المناسبة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.