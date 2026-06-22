التربية تكشف نتائج تقييم «جودة الامتحانات»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مصلحة التفتيش التربوي، نتائج استطلاع رأي حول جودة أسئلة امتحانات شهادة التعليم الأساسي (العام والديني) للعام الدراسي 2025–2026، بمشاركة 3,597 مشاركاً من أولياء أمور ومعلمين ومفتشين ومختصين.

وبحسب البيانات، توزع المشاركون إلى 3,263 في التعليم الأساسي العام، و36 في التعليم الديني، و298 مشاركاً غير محددين. كما شملت العينة أولياء أمور بنسبة 63% (2,260 مشاركاً)، ومعلمين بنسبة 19% (697 مشاركاً)، ومفتشين تربويين بنسبة 6% (215 مشاركاً)، ومختصين بالمناهج والقياس والتقويم بنسبة 4% (127 مشاركاً).

وأظهر الاستطلاع أن مادة الرياضيات تصدرت المواد الأكثر تناولاً بـ2,537 مشاركة، تلتها الجغرافيا (166)، ثم النحو والصرف (146)، والعلوم (129)، واللغة الإنجليزية (66)، فيما لم يحدد 422 مشاركاً مادة بعينها.

وفي أبرز النتائج، أشار الاستطلاع إلى وجود حاجة لتطوير جانب مراعاة الفروق الفردية والمستويات المعرفية، حيث حصلت هذه المحاور على نسب تقييم “مقبول” بلغت 33.19% و31.86% على التوالي، ما يعكس ضرورة تعزيز قدرة الأسئلة على التمييز بين مستويات الطلاب المختلفة.

كما سجل محور كفاية الوقت المخصص للامتحان أعلى نسبة تقييم “ضعيف” بلغت 26.86%، ما يشير إلى وجود تحديات تتعلق بمواءمة زمن الاختبار مع حجم وصعوبة الأسئلة، خاصة في بعض المواد مثل الرياضيات.

في المقابل، أظهر الاستطلاع نقطة قوة تمثلت في السلامة اللغوية للأسئلة، والتي حصلت على أعلى تقييم “ممتاز” بنسبة 20.24%، ما يعكس دقة المراجعة اللغوية قبل اعتماد الامتحانات.

وأوصى التقرير بضرورة مراجعة الزمن المخصص للامتحانات، وتطوير شمولية ووضوح الأسئلة، إلى جانب تعزيز برامج تدريب واضعي الأسئلة لتصميم اختبارات تقيس مهارات التفكير العليا بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأكدت مصلحة التفتيش التربوي أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود تحسين جودة التعليم، تحت شعار: “تقييم موضوعي.. تطوير مستمر من أجل تعليم أفضل ومخرجات أجود”.