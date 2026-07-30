التربية تمنح المدارس الخاصة مهلة محددة لتفعيل أجهزة «الدفع الإلكتروني»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلةً في إدارة التعليم الخاص، تعميمًا يُلزم جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالشروع فورًا في استكمال إجراءات الحصول على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) وتفعيلها، بما يضمن تمكين أولياء الأمور من سداد الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في تعميمٍ وقّعه مدير إدارة التعليم الخاص، الدكتور ربيع علوان يحي، أن القرار يأتي استكمالًا للتعميم السابق الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2025، الذي ألزم مديري المدارس الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل والحصول على أجهزة نقاط البيع وتفعيلها داخل مقار المؤسسات التعليمية لتحصيل الرسوم الدراسية وكافة الخدمات الأخرى إلكترونيًا.

وأضافت الوزارة أن التوجيه يستند أيضًا إلى كتاب رئيس لجنة متابعة المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني بمصرف ليبيا المركزي، أحمد اشتيوي محمد، الذي دعا إلى الإسراع في نشر وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير أجهزة نقاط البيع، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات سداد الرسوم، والحد من التعاملات النقدية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

وطالبت إدارة التعليم الخاص جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالالتزام بما ورد في التعميم، واستكمال إجراءات التسجيل والحصول على أجهزة نقاط البيع وتفعيلها خلال مدةٍ أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور الخطاب، مع التسجيل عبر الرابط المعتمد لشركة معاملات للخدمات المالية الإلكترونية.

كما دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى موافاتها بالإجراءات التي جرى اتخاذها فور الانتهاء من عمليتَي التسجيل والتفعيل، مؤكدةً أن إدارة التعليم الخاص ستحمّل إدارات المدارس المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تقصير في تنفيذ هذا الإجراء.

وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني سيُعد أحد متطلبات تقييم مدى التزام مؤسسات التعليم الخاص بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملها.

وفي السياق ذاته، أوضح مصرف ليبيا المركزي، في كتابٍ صادر عن رئيس لجنة متابعة المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني بتاريخ 1 سبتمبر 2025، أن التوجيه جاء تنفيذًا لمخاطبة محافظ المصرف إلى وزير التربية والتعليم، التي دعت إلى إلزام الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة بقبول سداد الرسوم والخدمات المقدمة للطلبة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، مع توفير أجهزة نقاط البيع داخل مقارها، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام النقد.

وأضاف المصرف أن التوجيه يأتي أيضًا استكمالًا لمخاطبات سابقة وُجهت إلى المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية لتسريع توفير أجهزة نقاط البيع وتذليل الصعوبات أمام الجهات المستفيدة، داعيًا جميع المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للحصول على أجهزة نقاط البيع.