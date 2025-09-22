التربية تمنح «مراقبي التعليم» في البلديات صلاحيات جديدة

في خطوة نحو تعزيز اللامركزية وتحسين الأداء الإداري في قطاع التعليم، أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا القرار رقم (1466) لسنة 2025م، والذي ينص على تفويض مراقبي التربية والتعليم بالبلديات ببعض الاختصاصات المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار منح مزيد من الصلاحيات للمراقبين بما يسهم في رفع كفاءة العمل الميداني، وتمكين الإدارات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفعالية، خصوصاً في ما يتعلق بالشؤون الإدارية والتنظيمية للقطاع داخل البلديات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الليبي وتحقيق أهداف شعار “مدرستي… مستقبلي”، عبر تمكين الكوادر المحلية ودعم استقلالية القرار التربوي في مختلف المناطق، تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.

يُذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع التزام الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لمضامينه ومتابعة مدى أثره على سير العملية التعليمية في الميدان.