التربية تناقش تطوير العملية التعليمية في«بلديات طرابلس»

عقد مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، الأستاذ المبروك مبارك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء في مراقبات التربية والتعليم ببلديات (سوق الخميس امسيحل، سيدي السايح، أبوسليم، العواتة، وقصر بن غشير)، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم واللوائح المنظمة للعمل.

وقد ركز الاجتماع على آليات متابعة التعميمات والقرارات الوزارية لضمان تطبيقها بشكل دقيق داخل المراقبات، كما تم وضع خطة عمل ميدانية تضمن متابعة سير الامتحانات النهائية القادمة. وتم التأكيد على ضرورة انضباط الامتحانات وضمان نجاحها من خلال التنسيق الجيد بين الجهات المعنية.

كما تم مناقشة أبرز العقبات التي تواجه العملية التعليمية في هذه البلديات، وتم التشديد على أهمية تذليل الصعوبات أمام المؤسسات التربوية من أجل ضمان استقرار العملية الدراسية واستمرارها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المبروك مبارك على ضرورة أن يقوم رؤساء الأقسام برفع التقارير الدورية لضمان جودة العمل الإداري والتربوي، والمساهمة الفعالة في تحسين سير العمل.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز قدرة الوزارة على متابعة تطبيق القرارات الوزارية على أرض الواقع وضمان استقرار العملية التعليمية في البلديات المختلفة، خصوصًا مع اقتراب الامتحانات النهائية التي تشكل تحديًا كبيرًا لجميع الجهات المعنية.