التربية تناقش آلية إعداد مقررات «الصم وضعاف السمع»

عقد مدير إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع لجنة صندوق التضامن “لمناقشة آلية إعداد وتطوير مقررات دراسية مخصصة لطلاب الصم وضعاف السمع”.

وتم خلال الاجتماع “استعراض المقترحات المتعلقة بتعديل المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة من الطلاب، بما يعزز من فرصهم في الحصول على تعليم شامل وفعّال، كما تم بحث سبل تحسين المواد التعليمية واستخدام التقنيات الحديثة لضمان تيسير العملية التعليمية لهذه الفئة”.

وأشار مدير إدارة المناهج، إلى “أهمية التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة لطلاب الصم وضعاف السمع، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إعداد هذه المقررات”.