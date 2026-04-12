التربية تناقش إصلاحات واسعة للنهوض بـ«القطاع التعليمي»

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو اجتماعًا بحضور مستشار الوزير الدكتور أسامة القديري، ومستشار ومدير مكتب الوزير الدكتور أحمد سعد، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.

وضم الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة التعليم الديني، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات، ومدير إدارة التعليم الخاص، حيث خُصص لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم، وتطوير برامج التعليم الديني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، إضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارة وآليات تنفيذها بما يسهم في تحسين جودة التعليم.

كما ناقش الاجتماع تنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان توافقه مع السياسات التربوية المعتمدة.