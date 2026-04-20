التربية تناقش إعداد خطة «العام الدراسي» القادم

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة مسعودة الأسود، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمناقشة مقترح إعداد خطة العام الدراسي القادم (2026 – 2027).

وشارك في الاجتماع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والمركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التفتيش التربوي، وإدارات التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الديني، إضافة إلى إدارة التعليم التقني بوزارة التعليم التقني والفني.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بإعداد الخطة الدراسية، من بينها تنظيم التقويم الدراسي، والمواعيد، والوعاء الزمني للدراسة والامتحانات، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ الخطة وفق رؤية تربوية تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الإعداد المبكر والمنظم للعام الدراسي القادم، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.