التربية تكثف اجتماعاتها استعداداً للعام الدراسي الجديد وتبحث سد العجز في التخصصات

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، مسعودة الأسود، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اجتماعاً مع مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، مفتاح الدريجي، بحضور مديري مكاتب تعليم واندماج الفئات الخاصة في عدد من المراقبات التعليمية.

وشمل الاجتماع ممثلي مكاتب العامرية، الماية، المعمورة، الزهراء، أبوسليم، سوق الجمعة، طرابلس المركز، عين زارة، تاجوراء، قصر بن غشير، سوق الخميس امسيحل، السايح، العواتة، واسبيعة.

وتناول اللقاء التحضير لانطلاق العام الدراسي 2025-2026، بما في ذلك التنسيق لتنفيذ دورات تدريبية لمعلمي الفئات الخاصة، وتوحيد آلية عمل لجان التقييم، إلى جانب استعراض تقارير العام الدراسي الماضي 2024-2025، التي تضمنت أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت المكاتب.

وكيل وزارة التربية يبحث مع مراقبي البلديات تقارير العام الدراسي وسد العجز في التخصصات

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات في ليبيا، الدكتور محسن الكبير، صباح الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اجتماعاً بمكتبه مع مراقبي التربية والتعليم في بلديات الرياينة، تينيناي، المشاشية، الزنتان، وبنت بيه.

وتم خلال اللقاء استعراض التقارير السنوية الخاصة باختتام العام الدراسي الحالي، إضافة إلى مناقشة ملف سد العجز النوعي في عدد من التخصصات، وبحث مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بعمل المراقبات التعليمية في البلديات.

لجنة الترخيص المهني للمعلمين تعقد اجتماعها الثاني عشر لمناقشة تطوير المعايير التعليمية

عقدت لجنة الترخيص المهني للمعلمين اجتماعها الثاني عشر برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود.

وناقش الاجتماع المعايير المهنية للمعلمين وفق رتبهم، بالإضافة إلى استعراض آليات تطبيق هذه المعايير ومتطلبات تطوير الأداء التربوي، بما يتوافق مع خطط الوزارة الهادفة إلى رفع جودة التعليم في ليبيا.