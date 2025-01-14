التربية تناقش الاِستعدادات لاِمتحانات «شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي»

عَقدتْ وزارة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعاً “لمناقشة الاِستعدادات لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي“.

وشهد الاِجتماع الذي ترأّسه وزير التّربية والتّعليم، حُضور وكيلَي الوزارة للشؤون التّربوية، وشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي ومُديرَي مركزَي المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، والاِمتحانات، ومُدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء.

وناقش الاِجتماع “الإعداد لِورش عمل تدريبية حول آلية وضع أسئلة الاِمتحانات، وتطوير المناهج الدّراسية، وإعداد اِستراتجية لِتطوير التّعليم الثانوي”.

وَفي كلمة له خلال الاِجتماع شدّد وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، على “ضرورة مُتابعة تنفيذ الخطة الدّراسية للفصل الدّراسي الثاني بمدارس التّعليم العام والخاص بشكلٍ منتظم، منوّهاً إلى ضرورة إحالة تقارير لِمصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي بشكلٍ دوري “أسبوعي”.