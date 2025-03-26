التربية تناقش التحضيرات لـ«الامتحانات».. ضمان تهيئة الظروف المناسبة للطلاب

بناءً على توجيهات رئيس حُكومة الوحدة الوطنية المُهندس “عبدالحميد الدبيبة”، دعتْ وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود” إلى اِجتماعٍ ضمّ وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ووكيل الوزارة لشؤون الدّيوان والمؤسّسات، ومُستشار الوزير، ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بِالوزارة.

وفي مُستهل الاِجتماع، طالبتْ الدّكتورة “الأسود”، “مُديري المركز الوطني للامتحانات، والتّعليم الثانوي، والتّعليم الأساسي والدّيني والخاص، وتعليم واندماج الفئات الخاصة بتوضيحِ مَدى اِستعداداهم لإجراء اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة، والتي تقرّر ترحِيلها أسبوعاً لتُجرى في 13 أبريل المُقبل”.

وأفاد مديرو الإدارات “بجاهزيتهم التامّة لإجراء الاِمتحانات، باستثناءِ بعض الإجراءات المُتعلّقة بإدخال بيانات عدد من التلاميذ والطلاب في منظومة الاِمتحانات”.

ووجّهتْ الدّكتورة “الأسود”، “بضرورة الإسراع في مُعالجة هذه الإجراءات العالقة، من خلال التّنسيق بين الإدارات المُختصّة، لضمان اِستكمال عملية الإدخال في أسرع وقت، خاصة مع قرب نهاية العام الدّراسي”.

وأكّدت “أنّ الهدف من ترحيل الاِمتحانات هو إتاحة مزيد من الوقت لطلاب الشهادات العامّة للمذاكرة والاِستعداد الجيّد، مما يُعزز فرص نجاحهم وتحقيقهم نتائج مُتميّزة”.

وتضمّن الاِجتماع أيضاً “مناقشة اِمتحانات نهاية الفصل الدّراسي الثاني للعام 2024 – 2025م، ومتابعة آلية سير العمل بالوزارة، والمراكز، والمصالح، والإدارات، والمكاتب التابعة لها”.

وخلص الاِجتماع إلى التأكيد على “إجراء الاِمتحانات بِسلاسة تامّة، وضمان تهيئة الظروف المناسبة للطلاب، والحِرص على اِستكمال المُقرّرات الدّراسية للصفوف الأولى من مرحلة التّعليم الأساسي قبل موعِد نهاية التّقييم، والذي يُوافق 24 أبريل القادم للصفوف الثلاث الأولى، وإجراء الاِمتحانات النّهائية للصفين الرّابع والخامس في 27 أبريل المقبل، وفق الخطة المعتمدة”.

وفي ختام الاِجتماع تمّ التأكيد على “ضرورة الاِلتزام بالمواعِيد المُحدّدة، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاِجتماع، لضمانِ نجاح العملية التّعليمية وتحقيق الأهداف المأمولة”.