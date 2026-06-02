التربية تناقش الجاهزية لامتحانات الشهادات.. المركز الوطني: ستقام في مواعيدها المعتمدة

عقدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها العادي برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، وبحضور وكلاء الوزارة للشؤون التربوية، وشؤون الديوان والمؤسسات، وشؤون المراقبات، إضافة إلى مدير مكتب الوزير، ومديري المراكز والهيئات والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى إحاطة شاملة حول ما تم إنجازه من مستهدفات إصلاحية ومشاريع تربوية وعلمية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما هو قيد التنفيذ، وذلك عبر تقارير مفصلة قدمها مسؤولو القطاعات المختلفة داخل الوزارة.

وفي سياق الاستعدادات الامتحانية، استعرض مدير المركز الوطني للامتحانات مستوى الجاهزية لانطلاق امتحانات الشهادات العامة، التي تبدأ بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب متابعة الترتيبات الخاصة بامتحانات المدارس الليبية في الخارج لضمان سيرها بشكل منظم.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية متابعة المشاريع التربوية والعلمية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والنهوض بها.

كما أشاد بالخطوات المتخذة نحو التحول الرقمي في منظومة التعليم داخل المراكز والهيئات والإدارات التابعة للوزارة، مؤكدًا ضرورة تسريع عملية أتمتة البيانات الأساسية، ورفع مستوى الدقة والمهنية في معالجة الملفات التعليمية لضمان نجاح الخطط المعتمدة.

واستعرض الاجتماع كذلك ملف تجهيز العام الدراسي الجديد، حيث أفاد مدير المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية بالبدء في توريد الكتاب المدرسي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عمليات التوزيع ووصول الكتب إلى المراقبات التعليمية في مختلف المناطق.

المركز الوطني: الامتحانات ستقام في مواعيدها المعتمدة

يواصل المركز الوطني للامتحانات، أعمال تجهيز أرقام الجلوس لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات على مستوى البلاد.

وأوضح المركز أن عمليات الفرز والتغليف لأرقام الجلوس ما زالت مستمرة، تمهيدًا لتوزيعها على مكاتب الامتحانات التابعة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق، في إطار تنظيم العملية الامتحانية وضمان جاهزيتها.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستُجرى في مواعيدها المقررة وفق الجداول المعتمدة مسبقًا، دون أي تغيير في الخطة الزمنية.

ودعا المركز مديري المدارس إلى الإسراع في استلام أرقام الجلوس من مكاتب الامتحانات بالمراقبات فور إشعارهم، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن الإجراءات السنوية التي ينفذها المركز الوطني للامتحانات في ليبيا لضمان تنظيم امتحانات الشهادات العامة، وتوفير بيئة امتحانية مستقرة تسهم في انسيابية العملية التعليمية على مستوى البلاد.