التربية تناقش تسوية «الأوضاع الوظيفية» لموظفي التعليم

عُقد بديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع الخامس للجنة شؤون الموظفين، برئاسة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، المهندس علي التبروري، لمناقشة عدد من الملفات الوظيفية والإدارية المتعلقة بموظفي القطاع التعليمي.

وبحسب بيان الوزارة، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية بمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، والتي تضمنت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالشأن الوظيفي.

وشملت الملفات التي تمت مناقشتها تسوية الأوضاع الوظيفية من حيث الدرجات والترقيات، والعودة إلى سابق العمل، إضافة إلى إعادة التعيين على مؤهلات علمية جديدة، إلى جانب طلبات النقل وعدد من المسائل الإدارية الأخرى.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتحسين بيئة العمل داخل القطاع، ومعالجة الملفات الوظيفية العالقة، بما يضمن تعزيز حقوق الموظفين وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، ودعم الاستقرار الإداري بما ينعكس على جودة العملية التعليمية بشكل عام.