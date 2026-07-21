وزير التربية: دعم «الموهوبين والمتفوقين» يعزز قدرات الطلاب

بحثَ وزيرُ التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو مع رئيس الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد فاضل، سير العمل داخل الهيئة، والسبل الكفيلة بدعم القدرات الطلابية المتميزة، وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار لدى الطلاب الموهوبين والمتفوقين.

وجاء اللقاء في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لأداء المؤسسات التابعة لها، وتطوير البرامج التعليمية الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية داعمة للتميز والإبداع.

واستعرض الاجتماع خطة عمل الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، إلى جانب أبرز الأهداف التي حققتها خلال الفترة الماضية، وآليات العمل المعتمدة، بالإضافة إلى الإحصائيات الخاصة بأعداد الطلاب المسجلين ضمن منظومة الهيئة.

كما ناقشَ وزيرُ التربية والتعليم الدكتور محمد القريو ورئيسُ الهيئة الدكتور محمد فاضل الاحتياجات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير برامج رعاية الموهوبين والمتفوقين، والعمل على توسيع نطاق المستفيدين منها، بما يدعم الطاقات الطلابية المتميزة ويعزز فرص تطوير مهاراتها العلمية والإبداعية.

وأكدَ اللقاء أهمية مواصلة العمل على تطوير المبادرات والبرامج الخاصة باكتشاف المواهب، ودعم الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز دور التعليم في بناء جيل قادر على الابتكار والمساهمة في التنمية.

وتتولى الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين بوزارة التربية والتعليم تنفيذ البرامج والمبادرات المخصصة لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، وتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية عبر أنشطة وبرامج تستهدف دعم التميز والابتكار في مختلف المراحل التعليمية.