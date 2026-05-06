التربية تناقش تنفيذ «أجندة إفريقيا 2063» وخطط تطوير القطاع

عقدت إدارة التخطيط والاستراتيجيات في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا ضم مديري وممثلي الإدارات والمكاتب بالوزارة والجهات التابعة لها، لمناقشة التقرير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 ضمن خطتها العشرية الثانية.

واستعرض الاجتماع عرضًا مرئيًا تضمن الملخص التنفيذي للتقرير، إلى جانب مداخلات تناولت أجندة العمل المقترحة، بما يضمن مواءمتها مع رؤية وزارة التربية والتعليم وسياساتها التنموية والتطويرية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات الدكتور أنور المجراب أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية ضمن خطة شاملة لتقييم استراتيجية التحول الرقمي في قطاع التعليم على المستويين الوطني والقاري.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز موقع ليبيا وريادتها في مسار تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 خلال السنوات المقبلة، بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة نحو تعليم حديث ومتطور.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة لمواكبة المعايير الدولية والقارية، وتوحيد الجهود بين مختلف قطاعاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، حيث ناقشت خلاله المحضر السادس من أعمالها.

واستعرضت اللجنة عددًا من المحاضر الفرعية المحالة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات صبراتة والجغبوب وجادو والأبرق وأجخرة، ضمن متابعة الملفات الإدارية الخاصة بالمعلمين.