التربية تناقش توقيع اتفاقية للتوعية بمخاطر «المخدرات» بين الطلاب

عقد المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م بمقره، مع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم يحكومة الوحدة الوطنية، لبحث تعزيز التوعية المدرسية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتنظيم حملات وطنية مشتركة تستهدف المؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات.

وترأس الاجتماع مساعد مدير عام المركز، بحضور مديري إدارات الشؤون الطبية وعلاج الإدمان، والصحة الاجتماعية والنفسية، وتدريب وتأهيل النزلاء، والإعلام والتوعية، إلى جانب مديري إدارات الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة، وممثلي نقابة الاختصاصيين الاجتماعيين.

واستعرض مساعد المدير العام خلال الاجتماع تطور المركز من مصحة إلى مركز وطني متكامل، مؤكداً أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية لإطلاق حملات توعوية تستهدف طلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ وقادر على تجنب السلوكيات الضارة.

بدورها، أشادت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم بدور المركز، مؤكدة استعداد الوزارة لتسخير إمكاناتها لدعم الجهود المشتركة وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين في المدارس، وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى توعية الطلاب وأولياء أمورهم بمخاطر المخدرات، وتنظيم برامج إرشادية ونفسية داعمة للأسر التي تواجه حالات تعاطٍ بين أبنائها، بما يسهم في تعزيز بيئة مدرسية آمنة وصحية.