التربية تناقش خطة النشاط المدرسي وتنسّق مواعيد نهائيات «المسابقة الوطنية»

عقد وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم اجتماعاً مع مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة، سالم أبوعيشة.

وركز اللقاء على متابعة الإجراءات المتخذة لاستكمال خطة النشاط المدرسي، بالإضافة إلى تنسيق مواعيد إقامة نهائيات مسابقة النشاط المدرسي على مستوى البلاد، مع ضمان عدم تعارضها مع مواعيد الدراسة والامتحانات المعتمدة من الوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية لضمان تنظيم الأنشطة المدرسية بكفاءة، بما يخدم مصلحة الطلبة وينسجم مع الجدول الأكاديمي الوطني.

هذا وتعتبر الأنشطة المدرسية جزءًا أساسياً من العملية التعليمية، حيث تسهم في تطوير مهارات الطلبة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتعزز من روح المنافسة والتعاون بينهم. وزارة التربية تعمل بشكل مستمر على وضع خطط محكمة لتنظيم هذه الأنشطة بما يضمن توازناً مع الجدول الدراسي والامتحانات، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في البلاد، وتنظيم نهائيات مسابقة النشاط المدرسي يمثل محطة مهمة لتحفيز الطلبة على الإبداع والتميز في مختلف المجالات المدرسية.