التربية تناقش سد «العجز الوظيفي» وآليات العمل مع مراقبي التعليم

عقدت وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود صباح اليوم اجتماعاً مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات سوق الخميس امسيحل، المردوم، وكاباو، بحضور عدد من مديري مكاتب الموارد البشرية بالمراقبات.

وتناول اللقاء ملف سد العجز في بعض التخصصات الدراسية، إضافة إلى مناقشة الملاكات الوظيفية وآلية تطبيقها بما يضمن توازن احتياجات المؤسسات التعليمية.

كما تم التطرق إلى عدد من الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المراقبات، في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية وتنظيم الموارد البشرية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار خطط وزارة التربية والتعليم لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وعلى رأسها النقص في بعض التخصصات الأساسية كالرياضيات والعلوم واللغات، إضافة إلى التوزيع غير المتوازن للمعلمين بين البلديات.

وتسعى الوزارة من خلال التنسيق مع المراقبات التعليمية إلى تفعيل نظام الملاكات الوظيفية بشكل أكثر دقة، بما يضمن التوزيع العادل للكوادر البشرية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع ضبط النفقات وتحقيق الانسجام بين الجوانب الإدارية والمالية.

المركز الوطني للامتحانات يبحث التعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

عقد مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تمهيديًا مع ممثلين عن الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التوعية وتطبيق سياسات أمن وسلامة المعلومات، بما يسهم في تعزيز حماية البيانات وضمان سلامتها داخل المركز.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية هذا التعاون في رفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمركز بقضايا الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة حماية المعلومات من التهديدات الرقمية المحتملة.

من جانبه، جدد مدير المركز الوطني للامتحانات استعداده لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة بالتعاون مع الهيئة، تهدف إلى بناء قدرات الموظفين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المركز لتعزيز البنية التقنية وضمان أمن البيانات التعليمية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات في المؤسسات التعليمية.