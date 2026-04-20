التربية تبحث تجاوزات سلوكية بمدارس «التعليم الخاص»

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا موسعًا مع مدير إدارة التعليم الخاص، وعدد من موجهي ومراقبي التربية والتعليم، إضافة إلى مديري مدارس التعليم الخاص، لبحث السلوكيات الطلابية المخالفة التي جرى رصدها داخل عدد من هذه المدارس، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول في الوزارة.

وبيّن المصدر أن الاجتماع ركّز على دراسة هذه السلوكيات بشكل دقيق، مع تحليل أسبابها، إلى جانب مناقشة سبل التعامل معها ووضع آليات عملية للحد من تكرارها، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل البيئة المدرسية في مؤسسات التعليم الخاص.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تواصل متابعة أداء مدارس التعليم الخاص بصورة دورية، في إطار جهودها الرامية إلى ضبط سير العملية التعليمية، ورفع مستوى الالتزام بالسلوك التربوي داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم.

وأشار المصدر إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن توجه عام تتبناه الوزارة لتعزيز جودة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تدعم العملية التربوية وتحقق أهدافها.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل توسع متزايد يشهده قطاع التعليم الخاص في عدد من الدول، وهو ما يفرض تحديات إضافية تتعلق بتعزيز الرقابة التربوية والانضباط السلوكي داخل المدارس. وتسعى الجهات التعليمية من خلال ذلك إلى تطوير أدوات المتابعة الميدانية، وتكثيف التنسيق بين الإدارات التعليمية والمؤسسات الدراسية، لضمان استقرار البيئة التعليمية وتحسين مخرجاتها.