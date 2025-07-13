التربية تناقش سير الامتحانات وتسكين الملاكات الوظيفية في بلديات الغرب

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 13 يوليو 2025 - 15:33 | آخر تحديث: 13 يوليو 2025 - 15:44 نُشر: الأحد، 13 يوليو 2025 - 15:33
ليبيا
وزارة التربية
وكيل الوزارة لشؤون المراقبات مُحسن الكبيّر

التقى اليوم الأحد، في مكتب وزارة التربية والتعليم، بحكومة الوحدة الوطنية، وكيلا الوزارة لشؤون المراقبات، الدكتور “مُحسن الكبيّر”، ولشؤون التربية، الدكتورة “مسعودة الأسود”، بعميد بلدية آوال، ومراقبي التربية والتعليم ببلديات آوال، رقدالين، زلطن، نسمة، العوينات، تهالة، البركت، غات، وجادو.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير الامتحانات في المراقبات التعليمية، بالإضافة إلى تسكين الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية. كما تم استعراض الوضع المالي للمدارس، بما في ذلك الميزانيات التشغيلية المخصصة للقطاع التعليمي.

آخر تحديث: 13 يوليو 2025 - 15:44
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