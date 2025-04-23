التربية تناقش عقود المعلمين وتواكب مسابقة إبداعية لـ«رياض الأطفال»

التقى وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، مُدير إدارة الموارد البشرية الدّكتور “عبدالسلام أبودلال”، ورئيس قسم الملاكات الوظيفية الأستاذ “أحمد عبدالناصر”.

وناقشَ اللقاء “إجراءات التّعاقد مع مُعلّمي اللغة الفرنسية والإيطالية والفئات الخاصة، ومتابعة عمل اللجنة المشتركة مع وزارة الخدمة المدنية الخاصة بالإفراجات المالية للمُعلّمين”.

على صعيد منفصل، شهد مُدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التّربية والتّعليم الدّكتور علي عثمان، “المسابقة التّربوية الإبداعية لِرياض الأطفال على مستوى مراقبات التّربية والتّعليم ببلديات الجبل الغربي”.

وشهدتْ المسابقة التي اِحتضنتها مراقبة التّربية والتّعليم ببلدية نالوت “حُضور عدد من مراقبي التّربية والتّعليم، ومديري مكاتب رياض الأطفال بالمنطقة”.

وشملتْ المسابقة “مُنافسات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والمؤذن الصغير، والخطابة، والشعر، والقسم”.