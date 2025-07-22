التربية تناقش مع مراقبي التعليم تحديث البيانات والإفراجات المالية وسبل سد العجز بالمعلمين

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، ظهر اليوم في مكتبه بمراقبي التربية والتعليم عن بلديات ظاهر الجبل، كاباو، الشقيقة، وصرمان.

وحضر الاجتماع مدير مركز المعلومات والتوثيق، الدكتور خالد حميّر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة إدخال البيانات الوظيفية للمعلمين والموظفين ضمن منظومة التعليم، إلى جانب ملف الإفراجات المالية وعدد من الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المراقبات.

“التربية والتعليم” تبحث سبل سد العجز في المعلمين وتنسيق الاحتياجات بين الإدارات

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، اجتماعاً موسعاً ضم مديري إدارات التعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، إضافة إلى إدارة الاحتياط العام.

اللقاء تناول سبل معالجة العجز الفعلي في المعلمين المتخصصين بمختلف المراحل التعليمية، ومناقشة آلية مشاركة الإحصائيات والبيانات الواردة بين الإدارات المعنية وإدارة الاحتياط العام، بما يضمن التوزيع الأمثل للكوادر التعليمية.

كما ناقش الاجتماع تحديد الاحتياجات الفعلية لكل إدارة، في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحسين كفاءة الأداء التعليمي وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتكاملة في كافة مناطق البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي المستمرة لتعزيز التنسيق الإداري بين مكونات قطاع التعليم، وسد الثغرات التي تواجه المؤسسات التربوية على مستوى الموارد البشرية.