التربية تنشر أسماء المدارس المعتمدة كـ«مراكز اقتراع» بالانتخابات

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “أسماء المدارس التي تم اعتمادها كمراكز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية، ومراكز توزيع بطاقات الناخبين، موزعة بحسب البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية”.

وجاء ذلك، “بناءً على التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمفوضية العليا للانتخابات، واستنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن استغلال المؤسسات التعليمية كمراكز انتخابية، ومع اقتراب انطلاق مرحلة توزيع بطاقات الناخبين”.

ويمكن الإطلاع على أسماء المراكز الانتخابية عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/IDvZ4

وفي 16 أبريل الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها “ستقوم بنشر الإحصائية النهائية لعدد المسجلين في سجل الناخبين الخاص بانتخابات المجالس البلدية– المجموعة الثانية لعام 2025، وذلك فور الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها غرفة العمليات لضمان دقة البيانات وسلامة إجراءات التسجيل”.

وتأتي هذه الخطوة “في إطار التزام المفوضية بالشفافية وتزويد الرأي العام والمشاركين في العملية الانتخابية بمعلومات دقيقة ومحدثة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من مراحل العملية الانتخابية”.

وأكدت المفوضية “حرصها على اعتماد أعلى معايير النزاهة والمهنية في كل مراحل الإعداد للانتخابات”، ودعت المواطنين “إلى متابعة منصاتها الرسمية لمواكبة آخر المستجدات”.