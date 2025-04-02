التربية تنشر «الروزنامة الدراسية» في شهر أبريل الجاري

نشرت وزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية “الروزنامة الدراسية” في شهر أبريل الجاري.

وقالت الوزارة: “محطات دراسية مهمة خلال شهر أبريل، كونوا على أتم الاستعداد لاستئناف الدراسة يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025م”.

وبحسب الروزنامة:

6 أبريل استئناف الدراسة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.

13 أبريل بدء امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة.

24 أبريل نهاية امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة، ونهاية تقييم الفترة الثالثة للصفوف الأول والثاني والثالث.

27 أبريل بدء الامتحان النهائي للصفين الرابع والخامس.