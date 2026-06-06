التربية تنشر «جداول الامتحانات» الرسمية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عن إعادة نشر جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب امتحانات التعليم الديني، والصم وضعاف السمع، وكذلك شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية في الخارج، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة أن الجداول المعتمدة تشمل مختلف المسارات التعليمية المستهدفة بالامتحانات، في إطار تنظيم العملية الامتحانية وتوحيد المواعيد على مستوى المؤسسات التعليمية داخل ليبيا وخارجها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن الجداول يأتي ضمن خطتها لضمان سير الامتحانات وفق ترتيبات دقيقة، بما يتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الاستعداد الجيد للاستحقاق الدراسي.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في الجداول الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وتسهيل إدارة الامتحانات في مختلف المناطق.

وتعمل وزارة التربية والتعليم سنوياً على تنظيم جداول امتحانات موحدة لمختلف الشهادات التعليمية، بما في ذلك الفئات الخاصة والمدارس الليبية بالخارج، لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم ومتزامن.