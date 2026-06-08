التربية تنشر جداول امتحانات الثانوي بـ«الداخل والخارج» للدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025-2026، شاملة طلبة الداخل والخارج في القسمين العلمي والأدبي، إضافة إلى التعليم الديني لطلبة الداخل.

وأوضحت الوزارة أن إعلان الجداول يأتي في إطار تنظيم العملية الامتحانية على مستوى جميع المسارات التعليمية، بما يضمن توحيد المواعيد المعتمدة وإتاحة الوقت الكافي للطلبة للاستعداد.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن جداول طلبة الداخل تشمل القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، فيما تتضمن جداول طلبة الخارج القسمين العلمي والأدبي فقط للدور الأول من العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن اعتماد الجداول يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لتنفيذ الامتحانات وفق خطة تنظيمية تهدف إلى ضمان سيرها بشكل منضبط في جميع المراكز داخل ليبيا وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات السنوية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في ليبيا لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، باعتبارها مرحلة مفصلية في المسار التعليمي، حيث تحرص الوزارة على توحيد الجداول وتنظيمها بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة داخل البلاد وخارجها.