التربية تنشر جداول امتحانات «الدور الثاني» لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025، الخاصة بشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (القسمين العلمي والأدبي) للمدارس الليبية في الخارج.

يشمل الإعلان المواعيد الرسمية للاختبارات المقررة للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول، حيث تم تنظيم الجداول بشكل يراعي الفروقات الزمنية بين الدول وتسهيل مشاركة جميع الطلبة المسجلين.

وتأتي هذه الجداول في إطار استكمال العملية التعليمية وضمان إتاحة الفرصة للطلاب لاستدراك موادهم الدراسية، وفق معايير تضمن العدالة والمساواة في التقييم.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى متابعة الجداول المعتمدة عبر القنوات الرسمية والمكاتب الثقافية التابعة لها في الدول المختلفة، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المنظمة للامتحانات.

ومن المتوقع أن تبدأ الامتحانات خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُعلن لاحقاً تفاصيل إضافية تتعلق بمراكز الامتحان والتعليمات التنظيمية الخاصة بالدور الثاني.

تم النشر بواسطة المركز الوطني للامتحانات ليبيا في الخميس، ٧ أغسطس ٢٠٢٥