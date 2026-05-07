التربية تنشر مقترح جدول «امتحانات الشهادة الإعدادية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر المركز الوطني للامتحانات، مقترح جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، بنسختيه العام والديني، وذلك لإتاحة المجال أمام المعلمين والتلاميذ لإبداء الملاحظات قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وأوضح المركز أن المقترح يأتي ضمن الاستعدادات التنظيمية للامتحانات النهائية، حيث يشمل توزيع المواد الدراسية وفق مواعيد محددة تمتد من السابع من يونيو 2026 حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، مع تحديد الفترات الزمنية لكل امتحان.

وبحسب الجدول المقترح لمرحلة التعليم الأساسي العام، تنطلق الامتحانات يوم الأحد 7 يونيو 2026 بمادة اللغة الإنجليزية، تليها مواد الحاسوب والكتابة والتربية الإسلامية، ثم المواد الموحدة مثل العلوم والرياضيات واللغة العربية بفروعها، إلى جانب التاريخ والجغرافيا والنحو والصرف.

كما يتضمن المقترح تنظيم امتحانات مواد اللغة الأمازيغية للدارسين لها، على أن تُجرى داخل المؤسسات التعليمية تحت إشراف معلمي المادة، مع تخصيص آلية خاصة لطلبة المنازل وفق ما يحدده مكاتب الامتحانات.

وفي ما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي الديني، يبدأ الجدول المقترح يوم 7 يونيو 2026 بمادة القرآن الكريم وأحكامه، تليها مواد السيرة والحاسوب واللغة الإنجليزية، ثم تمتد الامتحانات لتشمل مواد التفسير والحديث الشريف والعقيدة والفقه، إضافة إلى الجغرافيا والتاريخ والرياضيات والعلوم، إلى جانب مواد اللغة العربية بفروعها.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن بعض المواد تُجرى داخل المدارس تحت إشراف مباشر من المعلمين، مع اعتماد تنظيم خاص لطلبة المنازل بما يضمن تكافؤ الفرص وسير العملية الامتحانية بشكل منظم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات السنوية التي تعتمدها الوزارة لتنظيم الامتحانات النهائية، وفتح المجال أمام المراجعة المجتمعية والتعليمية قبل تثبيت الجداول النهائية واعتمادها رسميا.