التربية تنظم احتفالية لإطلاق مسابقة «أغلفة الكتب المدرسية»

نظم مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي، صباح اليوم الأربعاء احتفالية انطلاق المسابقة الفنية الثانية لأغلفة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2026 – 2027، وذلك بمقر المركز.

وشهدت الاحتفالية حضور مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير إدارة النشاط المدرسي سالم بوعيشة، والأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي جمال العز، بالإضافة إلى مديري إدارتَي التعليم الأساسي حسن أبوغالية وتعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي وعدد من الشخصيات التربوية والثقافية.

وأكد الحضور خلال كلماتهم على أهمية المسابقة في اكتشاف المواهب الفنية وتنميتها لدى التلاميذ والطلاب، ودورها في إبراز الهوية الثقافية والوطنية من خلال تصميم أغلفة الكتب المدرسية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز الإبداع داخل المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود الوزارة لتعزيز دعم الأنشطة المدرسية وتشجيع الابتكار الفني، وإشراك الطلاب في عملية تطوير الكتاب المدرسي بطريقة تعكس روح العصر وقيم المجتمع، مع التأكيد على استمرار مثل هذه المبادرات لبناء جيل واعٍ ومبدع.

مراقبة التربية والتعليم يفرن تنظم زيارة للطلاب المتفوقين إلى وزارة التربية والتعليم

نظمت مراقبة التربية والتعليم في يفرن زيارة إلى ديوان وزارة التربية والتعليم، شارك فيها نخبة من تلاميذ وطلاب المراقبة الذين حققوا المراتب الأولى في عدد من المسابقات والمجالات العلمية على مستوى ليبيا.

وهدفت الزيارة إلى التعريف بسير العمل داخل الوزارة، والاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من قبل وكلاء الوزارة، ومستشار الوزير، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الأقسام، في سبيل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستواها.