التربية تنظم يوماً علمياً للوقاية من الأمراض داخل المدارس

أقامت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، ندوة علمية بعنوان “صحتنا في أيدينا”، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وشارك في الندوة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير، والأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، إضافة إلى عدد من مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، إلى جانب متخصصين في الصحة العامة.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات اليوم العلمي للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، وتهدف إلى تعزيز جهود حماية الطلاب وتحسين البيئة الصحية داخل المدارس.

وتأتي هذه الندوة في وقت تعمل فيه ليبيا على تعزيز جاهزية البيئة المدرسية لمواجهة الأمراض الموسمية والمعدية، إذ تمثل المدارس نقطة مركزية لجهود الوقاية بسبب كثافة التجمعات الطلابية،

ويهدف هذا التعاون بين وزارة التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تحسين الاستجابة الصحية ورفع الوعي الوقائي داخل المؤسسات التعليمية.

وتعتمد ليبيا منذ سنوات برامج الصحة المدرسية بالشراكة مع جهات صحية وطنية، وشهد العقد الماضي عدة مبادرات مماثلة لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المعدية في بيئة التعليم، غير أن الظروف الصحية المتقلبة والحاجة لتطوير البنية المدرسية زادت من أهمية هذه البرامج في المرحلة الحالية.